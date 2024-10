Anuncian nacimiento del catorceavo bisnieto de reina Isabel II: Estas son las implicaciones en el futuro de la monarquía

La Familia Real Británica ha compartido una emocionante noticia a través de sus redes sociales. La princesa Beatriz y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, están esperando su segundo hijo juntos.

Este acontecimiento llena de felicidad a la familia, pero también tiene implicaciones para el futuro de la monarquía, pues el nuevo bebé se suma a la línea de sucesión al trono de Reino Unido, poniéndose delante de la princesa Eugenia de York.

De acuerdo con la BBC, el bebé de la princesa de 36 años se convertirá en el catorceavo bisnieto de la difunta reina Isabel II, lo que lo ubicará en el puesto número 11 en la sucesión al trono.

🎉🍼 Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting their second child together early in the new year; a sibling for Wolfie and Sienna.



👑 His Majesty The King has been informed and both families are… pic.twitter.com/wa5XddwMsJ