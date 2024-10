¿Quién es el actor que dará vida a la nueva historia de Superman?

02 oct. 2024 - 21:15 hrs.

Tras años de altibajos, el Universo Cinematográfico de DC Comics busca reconquistar a los fans más exigentes con una nueva película de Superman, bajo la dirección ejecutiva de James Gunn. Sin embargo, aún muchos se preguntan quién es el actor que dará vida al famoso hombre de acero.

David Corenswet, el nuevo Superman

David Corenswet es un actor de 31 años y tiene una carrera consolidada, con participaciones en películas como Pearl, The greatest hits, Hollywood, entre otras.

A Corenswet le toca superar la interpretación de Henry Cavill en esta nueva entrega sobre un héroe que “reconcilia su herencia con su educación humana” mientras se enfrenta a “un mundo que ve la bondad como algo anticuado”.

¿Qué retos enfrentó David Corenswet para ser Superman?

Para David Corenswet no fue nada fácil portar el traje azul y capa roja del hombre de acero. Por ejemplo, primero tuvo que aumentar de peso hasta llegar a 108 kilos, pero luego tuvo que bajar nuevamente para poder vestirse como el hombre más poderoso del planeta.

“No me entraba ninguno de los pantalones, no me sentía bien”, confesó Corenswet en una reciente entrevista para el podcast Manly Things (Sort Of), según reseñó Infobae.

Para surfear el incómodo momento, el actor se sumergió en el gimnasio para entrenar intensivamente y así moldear un cuerpo digno de Superman.

Será en julio de 2025 que Corenswet y James Gunn verán si todo el esfuerzo invertido en este largometraje será capaz de atraer nuevamente la atención de los fanáticos de DC Cómics.

