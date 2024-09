"No pasa nada": El Jordan 23 no ha perdido el caso con Nike y seguirá con los trámites para registrar su nombre

30 sept. 2024 - 17:26 hrs.

Desde hace algunos días, el cantante Jordan Carrasco, más conocido por su nombre artístico, El Jordan 23, ha hecho noticia por un lío legal que mantiene con la marca de zapatillas Nike, la cual presentó sus recursos ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi), para negarle al artista que inscriba su nombre como marca en nuestro país.

Lo anterior porque Nike argumenta que en Chile, ellos ya tienen registradas las marcas "Jordan", "Michael Jordan" y "Air Jordan", las cuales corresponden a diferentes productos que comercializan, que van desde accesorios a indumentaria deportiva.

El Jordan 23 se mantiene en la pelea para registrar su nombre

Si bien hace algunos días El Jordan 23 indicó mediante su cuenta de TikTok que había perdido el caso contra Nike, por lo que tenía que buscar un nuevo nombre a la brevedad, lo cierto es que no todo se encuentra en condición desfavorable para él.

Lo anterior porque el intérprete de canciones como "Cabaña", subió un nuevo video en el que informa que junto a su equipo, continúan con las intenciones de registrar El Jordan 23, pese a la resistencia que ha impuesto Nike.

En el clip que subió a TikTok, al comienzo se lamenta de que Nike esté poniendo trabas contra él. "Yo podría haber sido su mejor modelo. En vez de hacerme tierra, deberían auspiciarme. Yo, consumidor neto de tu marca. ¡Las tengo todas!", indicó desde su closet, mostrando sus pertenencias de dicha marca.

"Ahora me vienen a hacerme tierra (...) espero les vaya bien sí. Igual no me voy a dejarme, así que para la gente que cree que perdimos el caso, no pasa nada", cerró diciendo en el TikTok, dejando de esta forma de manifiesto que seguirá frente al Inapi insistiendo en registrar su nombre como marca.

