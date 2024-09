Vale Roth contó que se sometió a dos procedimientos estéticos en el rostro: "Es invasivo, debes tener paciencia"

30 sept. 2024 - 15:10 hrs.

La bailarina e influencer Valentina Roth anunció hace unos días que se iba a someter a un procedimiento estético en su rostro. Finalmente, durante el pasado domingo, mostró a sus seguidores de Instagram como avanza su recuperación.

Mediante sus stories, Roth dejó ver que su rostro aún está inflamado y enrojecido. "Me pasaron la Morhpeus, que es la última tecnología (…) Me lo hice en la cara, el cuello y la papada, para que tense la piel, es maravillosa. Recién llevo tres días", detalló.

"Es invasivo, debes tener paciencia"

En un video comentó las razones de por qué se realizó este tratamiento. "Me molestaba la papada y se veía mucho, así que esto fue la mejor opción, porque ya no está, hay que ver como queda en una semana más", afirmó.

Eso no es todo, porque la exparticipante de "Calle 7" se hizo una blefaroplastia, una cirugía que busca eliminar el exceso de piel de los párpados, en este caso, superiores. "Mucha gente conocida se lo ha hecho, es lo top de lo top. Es invasivo, debes tener paciencia porque quedas hinchada por varios días", indicó.

Este lunes, Valentina volvió a referirse al tema debido a los cuestionamientos que ha recibido al respecto. Esta vez, contó que "a mí me sobraba mucha [piel] para mi edad, me dijeron que yo tenía párpados de 43 años".

"No me va a cambiar la cara, relájense. Me voy a ver más linda", enfatizó. "Me molestaba esa cuestión y si me molesta me lo saco, punto, porque puedo. La gente a veces es media dura, yo no me estoy poniendo ácido hialurónico, no me estoy rellenando la cara, me estoy sacando algo que me molestaba", aseveró.

