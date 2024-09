"Reina absoluta del color rojo": Pampita deslumbra con particular 'outfit' tras anunciar quiebre de su matrimonio

29 sept. 2024 - 15:15 hrs.

Fue ayer, sábado 28 de septiembre, cuando la modelo argentina, Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, confirmó el quiebre de su matrimonio con el empresario y político Roberto García Moritán.

A través de sus cuentas de Instagram, ambos hicieron pública su separación, la cual se especulaba hace un par de semanas por parte de la prensa trasandina.

En la misma red social, la modelo compartió un video donde se le ve luciendo un conjunto de color rojo. Algo que llamó la atención de sus seguidores fueron las palabras que se escuchaban de fondo, las que hacen alusión al duro momento que se encuentra pasando.

"Oye, no te aceleres. No todo es hoy ni ahora. Descansa, respira, la vida lleva un curso y tienes que aprender a ser paciente. Ve aquel tiempo y que Dios te guie para llegar a ese lugar en que tanto quieres estar. Ese lugar que tanto mereces. Algunas de las mejores cosas de la vida llevan su tiempo, y tu proyecto y plan de vida no es cualquier cosa, así que ten paciencia. Vas a estar bien", se escucha en el registro audiovisual.

En dos horas, la publicación de Pampita superó los 2 millones de visualizaciones y ha acumulado más de 198 mil me gusta. Además, muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo.

"Resurgiendo cada día. Te admiro, te amo y te respeto", "Te amo, reina absoluta del color rojo", Podrán pasar huracanes, pero absolutamente nada podrá con usted. Ya no hay más dolor, porque tú serás la luz que ilumina el andar", "Reina indiscutida, Caro", fueron algunos comentarios que escribieron los cibernautas.

Mira la última publicación de Pampita

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial)

