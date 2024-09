"Es como se gana en la tele": Pamela Jiles reveló los sueldos "nivel Cubillos" que recibió como panelista de TV

27 sept. 2024 - 18:05 hrs.

Por estos días, el tema que ha llevado la agenda noticiosa es el millonario sueldo bruto que Marcela Cubillos recibía mientras hacía clases en la Universidad San Sebastián, el cual llegaba a la no despreciable suma de $17 millones.

Pocos son los que en Chile ganan o han logrado percibir eso como renta. Entre ellos, está la hoy diputada Pamela Jiles, quien reconoció en un programa de televisión que mientras ejerció como periodista en la pantalla chica, recibía pagos millonarios, comparándose con lo que ocurrió con Cubillos.

¿Cuánto ganó Pamela Jiles?

Dentro de la conversación que tuvo con un programa de Vía X, Pamela indicó que su millonario sueldo como congresista no se asemeja para nada a lo que recibía como panelista de programas de farándula, algo que realizó hace casi 10 años.

"Yo ganaba no solo más plata, bastante más plata. O sea, fue un problema que tuvimos que conversar con Pablo (Maltés, su pareja) cuando se le ocurrió esta idea de que yo fuera diputada", aseveró sobre sus primeros pensamientos frente a esta idea.

"Yo lo estaba pasando chancho en la televisión, no tenía ningún interés, encontraba que la política era la farándula de los feos, además, era una cuestión horrenda que no me atraía en lo más mínimo", asumió sin titubear, pero fue Pablo Maltés quien la convenció de dar el paso.

Para graficar cuánto era lo que percibía mes a mes en su cuenta corriente, la diputada, que actualmente cumple su segundo período en la Cámara, aseveró que sus ganancias eran "nivel Cubillos", aunque no era algo exclusivo de ella. "Es como se gana en la tele", concluyó.

