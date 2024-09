Pangal Andrade protagonizó doloroso accidente durante sus vacaciones en Brasil: "Nunca me había pasado"

24 sept. 2024 - 13:23 hrs.

Un accidente fue el que tuvo Pangal Andrade durante su más reciente viaje a Brasil, el cual realizó junto a su pareja, Melina Noto, y sus amigos Austin Palao y Fran Maira, los cuales, recordemos, también tienen una relación amorosa.

Escapada romántica que terminó con un doloroso incidente para Andrade, quien en medio de una práctica de kitesurf, deporte en el que se desliza en el mar sobre una tabla de surf mientras un cometa lo va tirando, resultó lesionado.

El accidente de Pangal Andrade

Así lo contó mediante un programa de Canal 13, en el que expresó que producto de una irresponsabilidad de él terminó con su oído sangrando. "Me pasa por no usar casco. Caí de lado con todo el oído izquierdo y me preocupé. Me salió sangre de la oreja, que nunca me había pasado, y me cagué de miedo", confesó.

Sobre cómo se dio su caída, dijo que se debió a un "mal control de la vela, solté la barra antes, me desarmé entero, salí todo mareado. Ahí fuimos a un centro asistencial en Brasil, donde me metieron un montón de cosas para el dolor".

"Imagínate el tímpano, caer con toda esa potencia de lado. Sentía un pito que te suena terrible, y estaba mareado, medio aturdido. Ahí se acabó mi viaje, no pude meterme más al agua o se me iba a infectar", añadió.

Este incidente aseguró que dejó más asustados a sus compañeros de viaje que a él. "Yo me saco la cresta siempre, pero mis amigos se cagaron de miedo cuando empezó a salirme sangre en la oreja, porque podía ser fractura", reconoció, agregando que esto no lo atemorizó como para dejar de hacer kitesurf, sino que lo hizo consciente del uso de elementos de protección personal. "Voy a seguir practicando kitesurf, pero ahora con casco", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos