La "oscarizada" película que rechazaron Matt Damon y Brad Pitt y que está disponible en Netflix

A veces, las mejores historias surgen de los mayores rechazos. Esto fue justamente lo que sucedió con una película que conmovió al mundo entero y, sin embargo, fue rechazada por algunas de las estrellas más grandes de Hollywood, como Matt Damon, Brad Pitt y Leonardo Di Caprio.

Estos actores tuvieron la oportunidad de protagonizar "Secreto en la montaña", una cinta que actualmente es considerada un clásico moderno y que fue galardonada con los premios Oscar a Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Música Original en su momento.

Basada en el cuento homónimo de Annie Proulx de 1997, esta película cuenta la historia de amor que surge durante el verano de 1960 entre Ennis y Jack, quienes luego llevan una doble vida para disfrutar de la compañía del otro mientras mantienen a sus respectivas familias.

