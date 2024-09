Katty Kowaleczko cuenta cómo fue entrevistar a 'La Quintrala': "Ella nunca se mostró ni agresiva ni altanera"

15 sept. 2024 - 21:15 hrs.

Katty Kowaleczko, además de participar en recordadas teleseries, también ha incursionado en otras facetas como animadora e, incluso, como entrevistadora.

De hecho, en un programa policial que se emitió en televisión, la intérprete entrevistó a una de las figuras más mediáticas de fines de la década del 2000: María del Pilar Pérez, quien se hizo conocida como "La Quintrala" debido a que contrató a un sicario para matar a su exmarido, Francisco Zamorano; el novio de su exesposo, Héctor Arévalo; y la pareja de su sobrina, Diego Schmidt-Hebbel Nehus.

En un programa de Vía X, Katty Kowaleckzo contó cómo fue su experiencia al entrevistar a la mujer.

"Ella me eligió. Se acercaron de la producción del canal, hablaron con ella, el productor general le dijo ‘estas son las opciones’, y me escogió", partió diciendo la intérprete nacional, agregando que "me tocó estar con ellas en varias oportunidades".

Kowaleczko también relató la impresión que tuvo tras conocer a María del Pilar Pérez, a quien describió como "una persona muy sola, muy abandonada por la familia, enferma mentalmente, con una manipulación muy fuerte. Me tocaba mucho, me agarraba del brazo (para que fueran a conversar a otro lado). Siempre con el mismo discurso".

Por último, la actriz también contó si tuvo miedo al estar cerca de Pérez, a lo que respondió que "ella nunca se mostró ni agresiva, ni altanera, ni prepotente, jamás, no puedo decir eso. También entiendo que es un problema que tiene la familia, ahí están todos un poquito enfermos. Hay un tema con las herencias, las platas y las prioridades que son los más importantes en la vida".

