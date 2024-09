Julia Vial revela que lloró "4 días" tras enterarse que su hija nacería con síndrome de Down: "Un balde de agua fría"

13 sept. 2024 - 17:20 hrs.

Julia Vial se convirtió hace 14 años en madre junto a su exmarido, el crítico de cine Leopoldo Muñoz, de Julia, una actual adolescente que nació con síndrome de Down. En una reciente entrevista, la periodista reveló cómo fue su reacción al enterarse del diagnóstico de su primogénita.

Una esperada hija

La periodista junto a su exmarido, Leopoldo, estuvieron siete años casados antes de tomar la decisión de agrandar su familia. Aquello no se dio fácil y tuvieron que recurrir a la ciencia, concretamente, a la fertilización in vitro para conseguirlo.

Luego de algunos intentos, lograron concebir a Julia, recordó Vial en un programa de Canal 13. Mientras estaba embarazada, en un viaje a Cuba, una mujer, a quien no le había dicho su estado gestacional, se enteró de que estaba esperando un bebé y además, que tenía la forma de saber si venía con síndrome de Down. "No supe que contestar", recordó.

Al llegar a Chile, fue al médico y le revelaron que su hija venía con una enfermedad. "El doctor me hace la ecografía, me dice ‘sí, la guagua tiene trisomía. Reza para que sea Down’, y se va. Fue como un balde de agua fría, yo tenía 32 años y nunca nos pusimos en ese escenario. Yo salí de esa consulta llorando, no entendiendo nada, sola, estaba como noqueada, como que me pegaron un combo", confesó.

Las sospechas se confirmaron y cuando Julia se enteró, no logró contener la pena, pasando cuatro días completos llorando. "Me levantaba con la cara hecha pebre, iba a la pega, hacía el programa como si nada, y volvía a la casa a llorar", rememoró.

Afortunadamente, su familia, logró abrirle los ojos y demostrarle que su hija no sería un problema. "Me dijeron ‘Ya, ¿y? ¿Cuál es el punto? Lo que importa es que estás embarazada, saquemos la champaña’. Ahí me di cuenta de que estaba puro dando jugo. Y desde entonces me puse a pensar, investigar y ver cómo hacer que mi hija fuera lo más feliz posible, lo más independiente posible y la mejor persona posible. Ahí partió otra Julia, otro embarazo, otro proceso", sentenció.

