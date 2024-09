Tati Farkas cumplió uno de sus sueños de infancia: "Siempre sentí una profunda conexión"

11 sept. 2024 - 17:32 hrs.

Tati Farkas, la hija de Leonardo Farkas que se ha dedicado a la escritura, publicó en su cuenta de Instagram una galería de registros en donde se puede ver un turístico lugar que visitó, el cual ansiaba poder verlo, catalogándolo como un "sueño".

La hija influencer de Leonardo y Betina Farkas tuvo el privilegio de ir como turista a Stonehenge, un monumento milenario ubicado en el Reino Unido, siendo esta una de las obras más impresionantes de la Tierra, que no tiene explicación científica sobre su construcción.

El sueño cumplido de Tati Farkas

A su cuenta de Instagram, Tati publicó varios registros de Stonehenge, junto a una larga descripción escrita en inglés. En esta, parte diciendo, "un sueño absoluto hecho realidad. Siempre, desde que era una niña, tenía sueños sobre Stonehenge. Siempre sentí una profunda conexión con este lugar".

"Tan pronto como aterricé en Salisbury, después de tres viajes en tren, sentí la biosfera cambiar. Cuando vi las piedras por primera vez, sentí que estaba flotando en el aire, como los cuervos que rodean la zona, pero también con los pies en la tierra, como las ovejas", añadió.

Sobre lo que hizo tras esta experiencia, Farkas agregó que, "lloré, sonreí, escribí, dibujé, y ahora tomo un chocolate caliente sintiéndome más en casa conmigo misma. Tantos caminos me llevaron a este, un momento de reflexión sobre mi vida".

"Es curioso lo rápido que crecemos, cómo el tiempo no define este amor dentro de mí, un sentimiento de inmortalidad cuántica en su máxima expresión. Simplemente, me libero cada vez más a medida que pasa el tiempo", concluyó en el posteo, recibiendo decenas de "me gusta" y comentarios de parte de sus seguidores.

