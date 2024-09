La técnica de Mariuxi Domínguez para viajar con su bebé en avión y no molestar a pasajeros

09 sept. 2024 - 14:13 hrs.

Viajar en avión con un bebé puede convertirse en una experiencia estresante para sus padres, especialmente cuando el trayecto es de varias horas. Es por esto que Mauriuxi Domínguez, exintegrante de "Yingo", se preparó con anticipación para salir del país con su hija Blu.

La empresaria ecuatoriana compartió en Instagram un post donde mostró cómo fue el viaje junto a la pequeña de un año y su marido a Orlando, Estados Unidos. Además, compartió diez tips para que el vuelo fuera lo más ameno posible para ellos y el resto de los pasajeros.

"Quedaron súper agradecidos"

Una de sus recomendaciones más aplaudidas apuntaba a dar "regalos a los pasajeros, eso siempre funciona, porque, además de saber que estará la bebé ahí, saben que los padres estaremos atentos de que no cause ninguna molestia".

En diálogo con LUN, la influencer comentó que su idea surgió luego de viajar varias veces sola al extranjero y ver cómo los padres terminan disculpándose por el comportamiento de sus retoños, luego de que estos lloraran o estuvieran inquietos.

Es por eso que quería dejar un presente de su hija a los pasajeros, una bolsita de regalo con el siguiente mensaje: "Hola, soy Blu. Tengo un año de edad, estaré viajando con ustedes. Desde ya quisiera disculparme si me pongo algo nerviosa, ansiosa o irritable".

Al respecto, Mariuxi señaló que "siempre viajaremos dejando un pequeño recuerdo de nuestra peque y les entregaremos tapones para los oídos para que el ruido sea mínimo. También unos dulcesitos de menta (…) chocolatitos y caramelitos para que sea un vuelo agradable".

Asimismo, detalló que entregó los obsequios apenas subió al avión: "Quedaron súper agradecidos. Me han dicho por inbox que no hacía falta, que se portó muy bien y otras mamis me preguntaron más detalles de cada cosa".

Todo sobre Famosos chilenos