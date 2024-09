"Las risas no faltaron": Laura de la Fuente condujo auto karting en evento de la Teletón con influencers

08 sept. 2024 - 01:05 hrs.

El próximo viernes 8 y sábado 9 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Teletón, evento que este año lleva como lema "Juntos todos los días" y que ya comenzó a realizar eventos y giras a lo largo de Chile.

Varios rostros de la televisión e influencers han sido parte de las actividades que ha desarrollado Teletón, en su mayoría personajes más jóvenes y nuevos en este rubro como Laura de la Fuente.

Laura de la Fuente en evento de Teletón

La hija de Cristian de la Fuente y Angélica Castro participó de un evento en que los invitados, entre ellos, Matías Vega, Joseph Rivas ("chico eléctrico"), Chantal Gayoso, Alanys Lagos, Tati Fernández, el streamer Dylantero y muchos más, tuvieron que conducir en karting.

"Yo vine a pasarlo bien. Fui a reírme un rato, nos chocamos, nos cruzamos. Las risas no faltaron, de hecho en la mitad nos quedamos parados muertos de la risa. Nos pudimos divertir mucho y más hacerlo por la Teletón", dijo la joven en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

Laura de la Fuente / LUN

"Le agradezco a mis papás que me fueron involucrando, ya que ellos estuvieron desde siempre. Yo naturalmente me fui involucrando mucho con la Teletón, en distintas fundaciones. Lo tomo como un regalo que me entregaron ellos", dijo Laura.

Laura de la Fuente participó de una carrera de karting contra otros influencers y quedó en séptimo lugar, en el evento que se realizó en la comuna de Huechuraba y que fue animado por Juan Pablo Queraltó.

Todo sobre Laura de la Fuente