Hija de DJ Méndez reveló que está distanciada de su padre y hermanos: "No me vinculo con esa familia"

07 sept. 2024 - 21:15 hrs.

Issis Méndez, una de las hijas del cantante Leo "DJ" Méndez, reveló en redes sociales que está distanciada de parte de su familia. La joven compartió un video en su cuenta de TikTok, dejando en evidencia el quiebre familiar, llamando la atención de sus seguidores.

La tiktoker subió un video en el que incluyó la frase: "Pero si es tu papá, ¿cómo no vas a poder arreglar las cosas?", acompañada por la canción "Duvet" de Bôa, destacando la línea "And you don't seem to understand" (y parece que no entiendes).

Hija de DJ Méndez reveló que está distanciada de su familia

Muchos internautas se sorprendieron al descubrir que Issis era una de las hijas del artista, mientras que otros cuestionaron su publicación. "Te lleva a la pelu y se te pasa el enojo", comentó alguien, a lo que la joven respondió: "Como dije antes, si supieran…".

"¿Por qué ventilan y dan a saber a todos que hay problemas entre ustedes? Resuélvanlo en privado, con esto solo buscan pantalla", comentó otra persona. Esta vez, Issis fue aún más tajante: "no estoy ni ahí con la pantalla. Nunca me ha interesado, créeme, no quiero quedar igual que todos ellos. Así que si no sabes callada".

Asimismo, manifestó que "yo no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai. Yo subo CONTENIDO ¿O acaso me ves diciendo que soy de la familia Méndez? ¡No! Es tema de ver mis redes y ver que no me vinculo".

Recordemos que Leo Méndez mostró a su familia en el reality "Los Méndez". En total tiene seis hijos, tres con Ninoska Espinoza (Steffy, Leo Jr. y Evita), uno con Marcela Duque (Esai) y dos con Katalina Hormazabal (Issis y María Fernanda).

Todo sobre Famosos chilenos