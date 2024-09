"No hay vuelta atrás": La radical decisión matrimonial que tomaron Marcela Vacarezza y Rafael Araneda

04 sept. 2024 - 18:02 hrs.

Hace ya varios años, Marcela Vacarezza había planteado sus ganas de tener camas separadas con su marido, Rafael Araneda. Y no pasa por un tema de crisis matrimonial, sino que simplemente porque los dos tienen estilos diferentes para dormir.

Mientras a Vacarezza le gusta la cama liviana, sin tanta frazada, Rafael es fan de todo lo contrario. Es decir, le gusta dormir abrigado, lo que provocó por largos años incomodidad a Marcela, quien hace algún tiempo logró, en Estados Unidos, cumplir su deseo: separar las camas.

¿Una decisión reversible?

Todo parece indicar que la decisión de Marcela Vacarezza no tiene vuelta. En una reciente entrevista que dio a La Cuarta, fue enfática en decir que esta determinación está más que tomada. "Por supuesto, no hay vuelta atrás con eso", enfatizó.

La celebridad recordó que sus palabras causaron tal revuelo, que incluso fue convidada a asistir a un programa de un canal local a un panel de mujeres a conversar sobre la decisión que tomaron como matrimonio.

"Aquí me invitaron a un programa de televisión también conducido por cinco mujeres a hablar de eso. Y cada vez que lo converso, la gente me encuentra razón. Y cuando fui a ese programa, que se llama Desiguales, aquí en Univisión, también. Siempre salgo ganando, así que no voy a volver atrás por ningún motivo", señaló.

Cabe precisar que las camas separadas de todas formas están "juntas". Esto porque en una base, colocó dos colchones personales que están pegados, pero al estar separados, cada uno puede poner la cantidad de frazadas que desee sin molestar al otro. "Yo encuentro que uno tiene que dormir bien", señaló tiempo atrás Marcela en su programa de YouTube.

Camas de Marcela y Rafael

