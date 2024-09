"Te he extrañado mucho": Daniel Fuenzalida dedica tierno mensaje a su padre fallecido hace un año

04 sept. 2024 - 17:34 hrs.

Un emotivo mensaje fue el que publicó a través de sus redes sociales Daniel Fuenzalida, también conocido como "Huevo", recordando a su padre, quien falleció un día como hoy, cuatro de septiembre, pero del 2023, es decir, hace un año.

A su cuenta de Instagram, Daniel subió una galería de imágenes en las que aparece en diferentes momentos junto a su progenitor. En la descripción, escribió un emotivo mensaje en el que hace una reflexión sobre lo vivido este último año.

El mensaje del Huevo Fuenzalida

Fuenzalida partió escribiendo que, "hace un año una parte de mí se apagó, te fuiste sin avisar y ¡de repente! Ha sido un año que te he extrañado mucho, papito, sobre todo para contarte lo bien que estoy, lo contento, todo lo que me ha pasado este año".

"Me gustaría contártelo, pero a veces pienso, ¿para qué? Si tú junto a la mamá han hecho todo para que ocurra lo que está pasando, desde donde estés me sigues apoyando una y otra vez, no tengo palabras ni sentimiento para agradecer", añadió.

Al cierre, le dijo a su padre que, "jamás te olvidaré y que tú estás viviendo en mí, gracias papá por tanto, incluso en tu partida hace un año, desde el lugar que estés, lo sigues haciendo. Te amo". En la publicación, se llenó de mensajes de condolencias de parte de sus seguidores.

"Un abrazo gigante", "se fue de la tierra pero sigue en tu corazón", "gracias, querido Daniel", "qué bellas fotos, Daniel", "te mando un gran abrazo", "un abrazo, Huevito", "qué bella reflexión, Huevito", "te abrazo, hermano", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el posteo.

Todo sobre Famosos chilenos