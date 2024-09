El emprendimiento de Pato Laguna tras alejarse de la TV: Se reinventó y abrió su propio gimnasio en Rancagua

07 sept. 2024 - 14:15 hrs.

Patricio Laguna ganó popularidad en la década de 2000 como modelo, chico reality y rostro televisivo. Sin embargo, desde hace años, se distanció de la pantalla chica y está dedicado a su familia y a otros proyectos.

El empresario, quien también incursionó en la política como concejal de la comuna de La Cisterna, dejó la capital y se instaló en Rancagua junto a sus hijos y Elisa, su nueva pareja tras su mediática separación con Yanina Halabi.

El emprendimiento deportivo de Patricio Laguna

En diálogo con Las Últimas Noticias en diciembre de 2023, Laguna contó que a sus 46 años ocupaba gran parte de su tiempo en su emprendimiento, un gimnasio ubicado en la capital de la región de O'Higgins, llamado Free Body.

Cabe destacar, que Laguna instaló el centro deportivo durante la pandemia del coronavirus. En ese entonces, las máquinas estaban al aire libre. "No tenía ni un peso. Solo una buena idea y me lancé. Saqué los permisos y me instalé en un lugar emblemático", declaró en 2021.

En la cuenta de Instagram del recinto, se detalla que ofrecen entrenamientos guiados, clases funcionales y de zumba. Además, disponen de salas de musculación con equipamiento americano, y sus clientes pueden acceder a una plataforma con rutinas.

"Te acompañamos en el proceso de buscar tu mejor rendimiento, retomando o manteniendo la actividad física necesaria para contribuir de manera positiva a tu salud. En un ambiente familiar donde jóvenes, adultos, tercera edad y familia completa, tienen su punto de encuentro", destacan en una de sus más recientes publicaciones.