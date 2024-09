"Puros aviones": Arturo Vidal revela la fecha en que caballos de su haras saldrán a remate

02 sept. 2024 - 17:47 hrs.

Tal como se anunció hace unos días, el próximo martes 3 de septiembre se realizará un importante remate de caballos del haras Il Campione, terreno ubicado en San Clemente, región del Maule, que pertenece al reconocido futbolista Arturo Vidal.

Este evento es esperado especialmente por inversionistas y criadores de caballos, ya que se trata de una oportunidad única para adquirir ejemplares de alta calidad. Se aceptarán ofertas tanto de forma digital, telefónica y presencial.

"Puros aviones"

Se trata 17 crías, nacidas en 2022, los cuales son hijos de Classic Empire, Dubai Sky, Il Rey Ivan, International Star, Lookin At Lucky, Megliore Di Tutti, Mendelssohn, Seeking the Dia y Spun to Run. Algunos de estos caballos fueron campeones en diferentes oportunidades.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador de Colo Colo, llamó a sus seguidores a participar en la subasta: "Todos invitados mañana 12:00 horas al remate de 17 de mis potrillos, puros aviones, en la oficina de remates de Fernando Zañartu en Beaucheff #1363. Los espero".

En el post, adjuntó fotografías de cada uno de los animales, detallando su descendencia (madre y padre). Los ejemplares todavía no tienen nombre, debido a que será el comprador quien lo bautice una vez que lo adquiera.

Cabe destacar, que existen ciertas condiciones para adquirir las crías. Según lo expuesto por el sitio FZR, si la compra es bajo $1.500.000, se deberá pagar al contado, con una comisión de un 7% para el comprador más IVA. Los detalles del proceso los puedes revisar en este enlace.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Todo sobre Famosos chilenos