"Me cuesta concebir que nos has dejado": Muere reconocido actor de "Dawson's Creek" a los 51 años de edad

Este domingo 1 de septiembre, se informó de la muerte del actor Obi Ndefo a los 51 años de edad, quien participó en la serie "Dawson's Creek", dándole vida a Bodie Wells.

La hermana del intérprete, Nkem Ndefo, fue quien confirmó la noticia a través de una publicación de Facebook. "Con el corazón roto por la pérdida de mi hermano menor y sabiendo que finalmente está en paz", escribió Nkem en la red social.

Aún se desconocen las causas del actor. Sin embargo, la vida de Obi tuvo un vuelco en el año 2019, debido a que perdió sus dos piernas tras ser atropellado afuera de un supermercado.

En una entrevista con Los Angeles Time, se refirió al dolor por el hecho que vivió, pero se mostró positivo frente a la adversidad.

"De qué me sirve sentirme mal al respecto. Pienso: ‘OK, mis piernas están dañadas, no sé cómo voy a hacer esto, pero sí sé cómo hacer lo otro", comentó al medio estadounidense.

"Me cuesta concebir que nos has dejado"

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Mary-Margaret Humes, quien le dio vida a Gail Leery en "Dawson's Creek", compartió un mensaje para despedir a su amigo.

"Estas palabras no vienen fáciles. Me cuesta concebir que nos has dejado, mi querido amigo. Siempre fuiste y siempre serás una luz brillante. Qué ejemplo de puro amor y tenacidad sin filtros pones al enfrentarte a los desafíos recientes de la vida. Apreciaré todos nuestros mensajes de amor y apoyo el uno al otro en los últimos años. Descansa en paz dulce guerrero", dice el mensaje.

