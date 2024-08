Muere rapero estadounidense tras desplomarse en pleno concierto

31 ag. 2024 - 14:15 hrs.

Este sábado 31 de agosto se informó la muerte del rapero estadounidense Fatman Scoop, a los 53 años de edad, tras desplomarse en un concierto que estaba dando en el estado estadounidense de Connecticut.

Según los detalles que dio a conocer la BBC, el artista estaba a la mitad de su presentación en el Town Center Park de la ciudad de Hamden, cuando se desplomó por causas que aún se desconocen.

La alcaldesa, Lauren Garrett, dijo en una publicación en Facebook que el rapero fue trasladado a un hospital local en ambulancia. Sin embargo, su agencia de reservas, MN2S, confirmó su muerte en una declaración a la BBC, diciendo que el legado del nativo de Nueva York "vivirá a través de su música atemporal".

"Scoop era una figura querida en el mundo de la música, cuyo trabajo era amado por innumerables fanáticos en todo el mundo", dijo un portavoz de la agencia, agregando que "su voz icónica, su energía contagiosa y su gran personalidad dejaron una marca indeleble en la industria".

De acuerdo a la BBC, a Scoop se le atribuye el mérito de ser una figura influyente en la escena del hip hop de la ciudad de Nueva York en la década de 1990. Además, ha colaborado con artistas de talla mundial como la cantante Mariah Carey, en 'It's Like That', y la rapera Missy Elliott, en la canción "Lose Control".

Scoop también es conocido por su gran éxito Be Faithful, que se lanzó originalmente en 1999, pero que obtuvo éxito internacional después de su relanzamiento en 2003, encabezando las listas en Irlanda y el Reino Unido.

