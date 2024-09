"No hay ninguna opción": Marcela Vacarezza entrega argumentos de por qué su familia no volverá pronto a Chile

01 sept. 2024 - 12:15 hrs.

El clan Araneda-Vacarezza ha logrado conquistar a muchos de sus seguidores con su pódcast "Tenemos que hablar", el que ya suma más de dos millones de visualizaciones. Debido al éxito en YouTube, el animador Rafael Araneda confirmó que habrá una segunda temporada.

Cabe señalar que el clan familiar se encuentra viviendo en Miami, Estados Unidos. Eso sí, Florencia Araneda retornó a Chile, ya que la influencer explicó que "en la medida que iban pasando los años, nunca encontré mi lugar (en EE.UU.). Así que igual me vengo tranquila porque gracias a mis papás pude vivir la experiencia".

A diferencia de Florencia, Marcela Vacarezza entregó sus argumentos de por qué el clan familiar no volvería a Chile, pero también aseguró que si no hubiera trabajo en el país norteamericano, tampoco se quedarían allá.

"Mientras el trabajo de Rafael esté funcionando acá, no, no hay ninguna opción. El día que no exista, Chile por supuesto que es un destino que es el primero en que pensaríamos. Yo no sé qué nos quedaríamos haciendo acá si no es así, si no es con un trabajo", comentó la psicóloga a La Cuarta.

Sobre si hay "una carta" en Chile, en referencia a propuestas laborales, Vacarezza fue tajante y dijo que "no, carta ninguna, porque trabajo allá no hay. Rafael sigue trabajando con la radio Pudahuel, pero bueno, habría que hacer algo, poh. Pero no, acaba de firmar contrato ahora en julio por, no sé, un año y medio o dos años más, así que vamos bien".

"Lleva mucho tiempo, el programa lleva, no sé cuántas temporadas, partió en agosto del 2019, pero en televisión jamás se sabe, pero eso esperamos (quedarse en Miami). Los planes están ahí", concluyó la psicóloga.

Todo sobre Famosos chilenos