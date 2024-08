El especial proyecto en el que está trabajando Mark González en Miami: "Tengo una red de contactos importante"

27 ag. 2024 - 18:30 hrs.

Maura Rivera realizó una especial entrevista para su programa de YouTube, "Haciendo Patria". En esta oportunidad, la bailarina conversó con su marido, el retirado futbolista Mark González, con quien reside en Miami, Estados Unidos.

En dicha instancia, exseleccionado chileno profundizó sobre su carrera deportiva y se refirió a sus nuevos proyectos. Según contó, espera convalidar su licencia como entrenador para seguir ejerciendo en la ciudad norteamericana.

"Tengo una red de contactos importante"

"Estoy muy contento de tener ya mi licencia de entrenador, estoy viendo la posibilidad de poder validarlo para, porque la de Chile vendría siendo Conmebol y en Estados Unidos es Concacaf, entonces son dos federaciones totalmente diferentes", explicó González.

Asimismo, remarcó que sigue trabajando en su academia de fútbol. "Está estas opciones de ofrecer a los niños poder venir con becas estudiantiles también, que es una gran posibilidad, de Chile para Estados Unidos", indicó.

Mark González/Instagram

"Siempre me ha gustado el poder hacer cosas nuevas. Hoy en día, dentro de las cosas que estoy haciendo y que quiero hacer también, es compartir mi experiencia con las nuevas generaciones", destacó el chileno.

En este sentido, mencionó que mediante su labor busca "orientarlos de mejor manera, darle oportunidades, tengo una red de contactos súper importante que puede ayudar a estos niños también, entonces eso me satisface".

Anteriormente, en diálogo con TNT Sports, el exjugador del Liverpool comentó que realiza charlas a pequeños que sueñan con seguir sus pasos: "He tratado de compartir mi experiencia con ellos, yo creo que hace mucha falta no solamente en Chile, hoy día los niños no tienen ninguna herramienta o incentivo hacia qué camino tomar".

Todo sobre Famosos chilenos