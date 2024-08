Actriz que hizo a Laura Ingalls en "La pequeña casa de la Pradera" fue diagnosticada con trastorno neurológico

22 ag. 2024 - 10:35 hrs.

La actriz estadounidense Melissa Gilbert, conocida por haber interpretado a Laura Ingalls en la serie "La pequeña casa de la Pradera", reveló que a sus actuales 60 años fue diagnosticada con una discapacidad neurológica que la ha atormentado desde que es una niña.

A través de una revista que dio a la revista People, Melissa reveló que a lo largo de su vida, ciertos tipos de sonidos provocados tanto por humanos como por máquinas, le molestaban, a tal punto, que incluso le daban ganas de llorar en plenas grabaciones.

La enfermedad de Melissa Gilbert

Oir a alguien masticando fuerte o comiendo chicle le causaban "unas ganas enormes de salir corriendo", al punto que "me ponía roja como un tomate y mis ojos se llenaban de lágrimas", reconoció. Estos momentos de su vida los definió como "una parte realmente oscura y difícil de mi infancia".

"Sentía una angustia intensa y me atormentaba sentir tanto odio hacia personas que, en realidad, amaba", sufriendo por partida doble por décadas, hasta que en una visita al médico le diagnosticaron misofonía, un trastorno que provoca reacciones emocionales, fisiológicas y conductuales a sonidos y a veces, imágenes.

Melissa Gilbert y Laura Ingalls

"Lloré al enterarme de que mi condición tenía un nombre y que no era simplemente que yo fuera una mala persona", reconoció, agregando que durante su infancia fue juzgada como una niña mañosa, debido a que, cuando tenía molestias, "miraba a mis padres, a mi abuela y a mis hermanos con una expresión llena de odio".

El 2023, cuando conoció su diagnóstico, se sometió a una terapia psicológica que le ha permitido controlar mejor su misofonía. "Me di cuenta de que podía soportar estas oleadas, aunque no van a desaparecer por completo. Ahora tengo herramientas para manejar la situación y me siento más en control", indicó.

