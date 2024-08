La llamativa razón por la que Gissella Gallardo decidió dejar de seguir a Mauricio Pinilla en redes sociales

14 ag. 2024 - 20:30 hrs.

La relación entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo estuvo marcada por varias rupturas, sin embargo, en 2022 la pareja decidió poner punto final a su historia de casi dos décadas juntos y tomar caminos por separado.

En el ámbito profesional, ambos están ligados a proyectos comunicacionales. Mientras el exfutbolista ejerce como conductor y comentarista deportivo, Gissella hace lo suyo como panelista de farándula en el programa "Sígueme".

Gissellla Gallardo/Instagram

La razón por la que Gissella dejó de seguir a Mauricio Pinilla en redes sociales

Lo anterior ha hecho que la periodista sume cientos de seguidores en redes sociales, quienes están atentos a cada una de sus publicaciones. Es por esto que Gallardo suele abrir rondas de preguntas para interactuar con los usuarios.

Durante la noche de este martes, la influencer se dedicó a responder algunas de las dudas que le hicieron llegar. Una de ellas tenía que ver directamente con el padre de sus tres hijos: "¿Qué tal tu relación con Mauricio? No se siguen en Instagram, ¿todo bien?".

Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo/Instagram

"La verdad es que nos llevamos increíble. Como he explicado antes, estamos tratando de sanar muchas cosas que teníamos, empezamos muy chicos, hicimos muchas cosas por 'pendejerías' por así decirlo", partió diciendo "Gisse".

En este sentido, enfatizó en que "lo más importante de todo es su salud mental y su relación con los niños, eso es lo que para mí, hoy día, es primordial. Los niños están en llamas con su papá de nuevo porque lo extrañaban demasiado. Estoy muy feliz, nunca digo nunca".

Respecto a la segunda pregunta, Gallardo señaló que efectivamente dejó de seguir a Mauricio y entregó sus razones: "Punto uno, nos mandábamos memes todo el día y punto dos, él sigue a personas que a mí no me caen bien y no me interesa".

"Yo también creo que yo sigo personas que a él no le caen bien y no por eso nos vamos a llevar mal o hacer show. Era como en el fondo para evitar tonteras, pero la gente es súper sapa, que se dan cuenta de todas esas cosas. Yo no me fijo", manifestó.

