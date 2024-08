Descartó estudiar actuación: Esta es la carrera universitaria que actualmente cursa Laura de la Fuente

17 ag. 2024 - 13:15 hrs.

A finales de 2022, la joven influencer Laura de la Fuente, hija de las celebridades chilenas Angélica Castro y Cristián de la Fuente, terminó su enseñanza media en el Santiago College. Como es habitual, al año siguiente entró a la universidad.

Al momento de salir de cuarto medio, Laura manifestó en una entrevista que no tenía claridad sobre lo que quería estudiar. En ese entonces, reveló que estaba entre dos carreras bastante distintas entre sí: "Siempre he estado muy entre la actuación y los negocios".

Laura de la Fuente y sus padres/Instagram

En esa oportunidad, su madre, Angélica Castro, mencionó que "le encantan los números, la ingeniería comercial, finanzas, también le encanta la actuación (…) dio la PAES y solita va a ver lo que quiere hacer"

¿Qué estudia Laura de la Fuente?

Finalmente, en 2023, la joven reveló a través de una dinámica de Instagram que se inclinó por la segunda opción. En concreto, está cursando la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Laura de la Fuente/Instagram

Según el sitio web de la mencionada casa de estudios, los estudiantes tienen dos alternativas para obtener su licenciatura: Economía o Administración de Empresas. Mientras que a partir del cuarto año deben especializarse y realizar un magíster.

En una reciente entrevista con Página 7, "Lau" comentó que está contenta con la decisión que tomó, ya que le ha permitido conocer nuevas personas: "Me ha gustado mucho la carrera y me he hecho amigas y amigos increíbles".

Cabe destacar, que el año pasado Laura decidió junto a un grupo de compañeros realizar una lista para postularse al Centro de Alumnos de su facultad. Ella, en particular, estaría en el cargo de producción.

Finalmente, nómina de estudiantes resultó electa. "Es como el lado menos político dentro del Centro de Alumnos. Normalmente, veo cualquier tipo de evento para los alumnos y siento que es el lado más sociable y de entretención. Prefiero mantenerme por ese lado", explicó respecto a sus funciones.

Todo sobre Famosos chilenos