"Todos los años debo revisarme": Francini Amaral cuenta cómo superó un desconocido tipo de cáncer

06 ag. 2024 - 01:40 hrs.

¿Qué pasó?

La bailarina brasileña, Francini Amaral, contó recientemente cómo logró superar un desconocido tipo de cáncer que le fue diagnosticado en 2013 y del cual debe efectuarse chequeos periódicos.

La exintegrante de Axé Bahía contó que decidió acudir a un especialista cuando le aparecieron manchas blancas en su piel.

¿Qué dijo Francini?

Francini participó como invitada en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X, donde contó que “en 2013 tuve un tipo medio raro de cáncer, entonces todos los años debo revisarme con mi dermatóloga, que es oncóloga”.

Añadió que la enfermedad “se manifestó con manchitas blancas, como si tuviera micosis; como si fuera psoriasis”.

Su doctora tratante

Sobre cómo logró dar con una adecuada terapia, Amaral comentó que “después de tres, cuatro años, entre búsqueda y búsqueda, me crucé con esa doctora, y justo ella era especialista en esa enfermedad y me trató”.

Sostuvo que “la palabra cáncer es potente, pero lo primero que ella me dijo fue que el diagnóstico de vida no me iba a cambiar; si yo me cuidaba, estaba todo bien, y de por vida”.

“Lo único que me asustó bastante, y por eso me cuido harto, es que mi cáncer, si evolucionaba en esa época, pasaba de una a leucemia”, cerró Amaral.

