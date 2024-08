"Lo necesito tanto a él que ya perdí la cabeza": Sole Onetto comparte emotivo mensaje por los 6 meses de su hijo Borja

05 ag. 2024 - 05:10 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista y conductora de noticias, Soledad Onetto, enterneció las redes sociales al publicar un emotivo mensaje para su pequeño hijo Borja, quien el 1 de agosto cumplió 6 meses de vida.

Cabe recordar que la comunicadora se convirtió en madre por primera vez a sus 48 años, junto a su esposo, Rodrigo Alonso.

El mensaje de Sole

"Siempre pensé que los 6 meses de Borjita marcarían un punto de inflexión en mi maternidad. Imaginé que encontraría nuevas perspectivas en el asombroso, indescriptible y demandante camino de ser madre. Así fue", empezó escribiendo.

Asimismo, Onetto describió lo que para ella se siente "ser mamá" y rememoró los sentimientos que le surgieron al ver a su hijo en sus primeros días de vida.

“Lo primero (que probablemente la mayoría de las mamás sientan), es nostalgia por ese pequeñito, indefenso, dependiente y difícil de “manipular” que es un recién nacido. En mi caso, además de su tamaño, se mantuvo tan latente el miedo a que dejara de respirar, que la vigilancia fue de tiempo completo. Fueron meses difíciles, pero hoy miro sus fotos y lo extraño; y en mis sueños vuelvo a acurrucarlo y sostenerlo casi sin peso entre mis brazos. Pero ese tiempo ya pasó", aseguró.

“Lo necesito tanto a él que ya perdí la cabeza”

En esa misma línea, sostuvo que "hoy lo lindo de la lactancia es nuestra conexión; cuando Borja me mira, ríe y sé que está disfrutando y fortaleciéndose. ¿Cuánto más dure?, el tiempo lo dirá. Porque ese es otro de mis aprendizajes. Vamos día a día, sin mayores expectativas, salvo disfrutarnos y asumir su necesidad de mí como el acto más genuino de amor…porque Borja me ama sin juzgarme (aún), no tiene expectativas; sólo da y recibe como un acto natural, un acto de fe y entrega. Y yo lo necesito tanto a él que ya perdí la cabeza”.

"Amo nuestros tiempos juntos, en ruido y en silencio, cuando jugamos con nuestras manos y nos miramos sin cansarnos…amo cantarle inventando historias cuyas rimas no calzan y también me sorprendo corrigiéndolo para encausar su temperamento", cerró.

