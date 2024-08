Terminó su romance con una joven argentina: Máximo Menem se refirió a su situación sentimental

05 ag. 2024 - 17:44 hrs.

Recientemente, Cecilia Bolocco y su único hijo, Máximo Menem Bolocco, asistieron a un programa de televisión, donde profundizaron sobre diversos aspectos, incluyendo el diagnóstico de cáncer que enfrentó el joven en 2018.

Sin embargo, la conversación también dio para abordar otros temas, como la situación sentimental del universitario de 20 años. Meses atrás, Máximo dio a conocer que su corazón estaba ocupado por una influencer argentina llamada Delfina Honig.

Máximo Menem y Cecilia Bolocco/Instagram

El quiebre amoroso de Máximo Menem Bolocco

Recordemos que una de las primeras apariciones públicas de la pareja ocurrió en agosto de 2023, cuando asistieron juntos a uno de los conciertos que hizo el cantante mexicano Luis Miguel en nuestro país.

Posteriormente, ya en febrero de este año, mientras participaba en un programa de cocina, la chef Fernanda Fuentes le consultó sobre su situación sentimental, ante lo que el joven contestó: "Sí, tengo novia, se llama Delfina. Delfina un beso".

Lo cierto es que dicho romance habría quedado en el pasado, puesto a que en la entrevista junto a su madre Máximo fue consultado sobre si estaba o no en pareja y él respondió "no, no estoy pololeando".

Si bien no dio detalles de las razones detrás de la ruptura, se podría especular que la distancia hizo lo suyo, ya que Honig vive en Buenos Aires, mientras que Menem Bolocco reside en Santiago junto a Cecilia y su pareja, Pepo Daire.

Tiempo atrás, el estudiante de arquitectura comentó que pese a los miles de kilómetros que los separaban, hacían lo posible por verse todos los fines de semana. "Yo me siento orgulloso porque me estoy pagando los pasajes con millas y con mi plata. Si uno quiere hacer algo, se puede", señaló a LUN.

Máximo Menem/Instagram @socialgram.cl

Cabe destacar, que Máximo y Delfina se conocieron a fines de 2022, en plena final del Mundial en que Argentina se coronó campeona. No obstante, el amor surgió en agosto del año siguiente, por lo que solo alcanzaron a ser pareja durante algunos meses.

