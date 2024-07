"Soy una mina muy leal": Camila Andrade aborda el "triángulo amoroso" con Francisco Kaminiski y Carla Jara

13 jul. 2024 - 14:15 hrs.

Camila Andrade ha estado en el ojo de la farándula nacional los últimos meses tras ser sindicada como "la tercera en discordia" del quiebre matrimonial de Carla Jara y Francisco Kaminski. Debido a esto, muchos esperaban con ansias su arribo al nuevo reality de Chilevisión.

Fue en ese espacio televisivo donde finalmente la exMiss Chile habló de todo el juicio mediático que tuvo que enfrentar durante la polémica, señalando que se considera "una mina muy leal".

Camila Andrade (Instagram)

"Lo pasé mal"

Las declaraciones de Camila se dieron cuando otra de las participantes del encierro, Karina Jerez, le consultó sobre la supuesta infidelidad y alabó la fortaleza que tuvo durante esos días la exconductora de La Red.

"Hay que tener cojones porque en el fondo hablan de ti todos los días, todo el día, meten a tu familia. Pero sabes qué, nada. Yo siento que al final, yo creo que quizás estaba esperando un momento como este (...) también quiero que fluya", respondió Andrade ante las consultas de Jerez.

Camila Andrade y Francisco Kaminski (Instagram)

Durante la polémica se rumoreaba que Camila provocó el quiebre matrimonial entre Jara y Kaminiski, sin embargo, ella siempre ha negado esta acusación al señalar que el romance con su excompañero de trabajo empezó después del quiebre, pese a que Jara insistió con la infidelidad.

Camila Andrade (Instagram)

"Lo pasé mal. Fue un momento horrible de mi vida, pero me siento como una mujer también mucho más fuerte", dijo la exCalle 7 al referirse a esta situación.

"Yo soy una mina muy leal y creo lo que viví, a diferencia de lo que debe pensar la gente afuera, quizás es como una idea creada que tienen de afuera", añadió la modelo.

Por último, Camila Andrade habló sobre su decisión de entrar a un reality. "Si me preguntas por qué estoy acá es por eso. No es para demostrar o limpiar nada, simplemente para ser yo. En este momento que no se haya ido nadie de mi lado, para mí eso es oro", dijo.

Todo sobre Famosos chilenos