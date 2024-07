El presente de la exparticipante de "Calle 7" en Miami: "A Chile no vuelvo ni loca"

10 jul. 2024 - 20:14 hrs.

Paz Gómez es una influencer que muchos aún recuerdan por el programa juvenil "Calle 7", en donde se convirtió en una de las celebridades con mayor presencia dentro del programa a lo largo de la tercera temporada, en el año 2010.

Dicha actuación le cimentó la ruta al reality "Mundos Opuestos", el que estuvo por varias semanas. Y aunque no consiguió ser finalista, dio que hablar debido a un fugaz romance que tuvo con el polémico Juan Laccasie, más conocido como "Chispa".

¿En qué está hoy Paz Gómez?

Gómez, tras su experiencia en el reality, decidió dejar la televisión y abrió su propia tienda de ropa, aunque siguió trabajando como modelo para distintos eventos. Incluso llegó a estar en el Festival de Talca en su edición de 2017, entregando los galardones a los artistas.

Tras varios trabajos esporádicos, en 2022 decidió armar sus maletas y buscar nuevos rumbos en Miami, Estados Unidos, lugar en donde ya viven otros famosos de nuestro país como Marcela Vacarezza y Rafael Araneda.

Sobre por qué dejó Chile, contestó al medio AS que, "me vine porque nunca me ha gustado mucho Chile, no me gusta el sistema, no me gusta la manera del Gobierno y menos ahora. Siento que me vine justo antes de tiempo, porque yo sabía que en Chile iba a pasar algo terrible, con economía mala y salarios bajos. Yo quería estar en un lugar tranquilo, donde tuviera calidad de vida".

A Miami logró llegar con una visa de estudiante en primera instancia, ya que fue a aprender inglés, y luego sacó una laboral. "Estoy trabajando en bienes raíces, vendiendo y arrendando propiedades (...) Es rápido, pero no es algo que me guste del todo, tuve que cambiar mi vida en 180 grados, aunque igual tenía nociones sobre el tema. Yo en Chile trabaja en producción de eventos y eso es lo que me gustaría hacer acá, pero es superdifícil", reconoció.

Retornar a nuestro país no está dentro de sus planes, aseveró, enfatizando en que si algún día regresa sería solo para ver a sus parientes. "No voy a volver a Chile, a lo más de vacaciones a ver a mi familia, pero incluso prefiero que ellos me vengan a ver a mí", sentenció.

Paz reconoció que le gustaría retomar su faceta de comunicadora en el país norteamericano, en un programa deportivo, aunque no es su prioridad. Y es que su salida de la pantalla chica local se dio en un contexto de hastío de la modelo.

"He estado alejada de todo lo que es televisión desde que estuve en Chile. Quedé un poco asqueada de Chile, porque opinaban cualquier cosa de mí, decían cualquier cosa, entonces no quise saber nada más de eso. Ahí empecé a viajar. Quizás acá la gente de la televisión es diferente y me gustaría ver la opción (...) A Chile no vuelvo ni loca", sentenció.

