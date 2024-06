"Te ves muy bonita y joven": Marlen Olivari se llena de elogios tras realizarse radical cambio de look

30 jun. 2024 - 12:46 hrs.

La recordada modelo del extinto programa, "Morandé con Compañía", Marlen Olivari, mostró a través de sus redes sociales un notorio cambio de look, que le valió decenas de elogios de parte de sus seguidores.

Olivari, quien acumula cerca de 500 mil seguidores en su cuenta de Instagram, cautivó a gran parte de ellos al mostrar su corte de pelo.

Marlen Olivari

El cambio de look de Marlen Olivari

Y es que Marlen, quien por años ha tenido su pelo largo y oscuro, ha decidido que es un tiempo de un cambio y, por lo mismo, se hizo un moderno corte bob.

Este estilo no es nada más ni nada menos que una melena que llega justo a los hombros, con la partidura en el centro.

Marlen Olivari previo a cortarse el pelo

En la descripción, el estilista a cargo del cambio de look detalló que, además, se hizo un balayage, técnica capilar en la que el peluquero aclara a mano alzada los mechones de pelo de su cliente.

Marlen Olivari

Como era de esperarse, Marlen Olivarí recibió cientos de elogios de parte de sus seguidores, quienes quedaron encantados con esta renovada imagen.

"Estupenda, Marlen", "te ves súper, me encantó el cambio", "hermosa, toda una lola", "me encanta tu melena", "te ves muy bonita y joven", "bella y hermosa", "qué hermosa mujer, me encantas", "te ves guapísima", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

