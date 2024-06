Morgan Freeman preocupa tras aparecer con un guante en su mano izquierda: ¿Qué le pasó?

21 jun. 2024 - 12:19 hrs.

El destacado actor norteamericano Morgan Freeman, ha causado preocupación en el mundo de los cinéfilos luego que apareciera en un evento público con su mano izquierda completamente vendada, con una especie de guante de género café claro.

Recordemos que Morgan Freeman se acerca a los 90 años y aún se mantiene muy activo en cuanto a su trabajo. El video que despertó la curiosidad entre sus fans corresponde a un reciente Festival de Televisión que se realizó en Montecarlo, Mónaco.

Morgan Freeman con su guante

En el clip, Morgan Freeman luce sonriente mientras pasa por la alfombra azul, incluso, hasta se dio el tiempo de bromear con los fans que se encontraban tras las vallas. Enfundado en un traje completamente negro, el actor no ocultó su guante que sobresalía de su aspecto.

¿Por qué usó ese guante Morgan Freeman?

Esta pieza ortopédica provocó que algunos especularan con una posible quemadura del actor, puesto que la pieza que llevaba la suelen usar personas que sufrieron una lesión por el fuego, y la piel les quedó tan sensible que no se puede exponer al aire libre.

what happened to Morgan Freeman's hand 🤷‍♂️ pic.twitter.com/magdnQb9JA — Peché Africa 🇿🇦 (@pmcafrica) June 15, 2024

Si bien la razón del guante sí corresponde a un problema de salud, lo cierto es que el motivo está bastante lejos de una quemadura. De hecho, la pieza la utiliza producto de un accidente que vivió en una grabación de la película "Todopoderoso".

Morgan Freeman luciendo su guante en Montecarlo

Mientras rodaba la película en el año 2008 en Misisipi, Estados Unidos, sufrió un accidente automovilístico que dejó su mano izquierda completamente paralizada. Los nervios de dicha extremidad se vieron comprometidos y desde entonces, no ha podido moverla como lo hacía anteriormente.

Con el paso del tiempo su lesión ha ido empeorando y le ha provocado aún más dolencias luego que le diagnosticaran fibromialgia, explicó el sitio Pop Sugar en el año 2018. Esta enfermedad hace que se hinchen algunas partes del cuerpo y con el guante, evita aquella reacción.

Pese a estos diagnósticos, Morgan Freeman luce vital a sus 87 años y pareciera ser que no piensa, al menos por ahora, dejar su profesión. Sin ir más lejos, este 2024 estrenará en cines la película "My dead friend zone", y ya terminó de filmar "Gunner", que aún no tiene fecha de estreno.

