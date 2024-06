"Hay cosas que no haría": Millaray Viera habla sobre su posible retorno a la televisión

09 jun. 2024 - 11:44 hrs.

Desde hace más de un año que Millaray Viera se encuentra alejada de la televisión, en donde sus últimos programas fueron "Yo Soy" y "Sabingo" en Chilevision.

Actualmente, la hija de Mónica Aguirre y Gervasio ha podido disfrutar de la cotidianeidad de la vida familiar y, a pesar de que ha recibido algunas ofertas, "no se ha concretado nada".

Todo sobre Famosos chilenos

¿Vuelve Millaray a la televisión?

"Eso me ha permitido hacer otras cosas. Estoy súper entusiasmada con varios proyectos, también he viajado mucho este último tiempo, y he disfrutado mucho de mi niñita", expuso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millaray Viera (@millarayviera)

"Si en algún momento se da, y coincidimos en algún proyecto en el que se me considere, y yo también sienta que es el óptimo para mí, ahí vamos a estar. Por ahora no se ha dado. No tengo ninguna ansiedad, pero feliz de, en algún momento, pueda volver a hacer televisión", añadió en declaraciones al medio Página 7.