¿Va o no? Perla Ilich aclara si se presentará a las elecciones para ser alcaldesa de Maipú

27 may. 2024 - 16:12 hrs.

Perla Ilich, conocida celebridad gitana de nuestro país, reveló a través de sus cuentas de redes sociales que estaría interesada en ingresar al mundo de la política.

Resulta que durante el domingo 26 de mayo, Perla hizo una transmisión en Instagram junto a la senadora Ximena Rincón, presidenta del partido Demócratas.

Todo sobre Famosos chilenos

¿Perla quiere ser alcaldesa?

¿Por qué se reunió con la congresista? En el video, Ilich indicó que “hace mucho tiempo les dije que siempre he tenido la intención de que muchos de los gitanos tengan alguna vocera, no nos sentimos parte”.

Mientras hablaba, en los comentarios los seguidores de Perla comenzaron a escribirle, “Perla alcaldesa” e incluso, “Perla presidenta”.

Lejos de dejar pasar dichos mensajes, Ilich dio luces de tener intenciones de ser alcaldesa. "Si Dios quiere, quiero alzar la voz por todas esas personas de la comuna de Maipú que necesitan a alguien que venga desde baja, que sepa lo que es tener y no tener y sepa lo que es sacar la voz por la gente que no lo está haciendo bien”, indicó.

Perla Ilich

“Por la gente humilde, por la gente de verdad, próximamente estaré en la plaza de Maipú y quizás pueda tirarme para el lado de alcaldesa y hacer un cambio”, sentenció frente a Ximena, quien le respondió diciendo, “vamos a seguir conversando”.

Perla descarta ser alcaldesa

Sus dichos generaron revuelo en redes sociales, por lo que Perla decidió, durante la jornada de este lunes 27 de mayo, aclarar que su deseo de ser alcaldesa no es tal, defendiendo eso sí su rol como activista social.

"No soy ni pretendo ser alcaldesa de Maipú. Hay que estar preparado para eso, no es chiste, menos jugar con la estabilidad de las personas. Maipú tiene su alcalde, lo único que he tratado y trato de hacer es lograr alzar la voz por los niños chilenos y gitanos en situación de calle", indicó.

Luego, hizo una reflexión sobre los comentarios denigrantes que recibió de parte de usuarios, quienes se burlaron al conocer sus supuestas intenciones.

"No acepto las críticas por ser gitana o no tener un título. Si queremos que la sociedad cambie, entonces aprendamos a no insultar ni criticar por redes", acotó.