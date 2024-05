"Siento que te vas a ir antes que yo": La íntima conversación entre Claudio Iturra y su madre antes de morir

24 may. 2024 - 11:31 hrs.

La repentina muerte de Claudio Iturra a sus 43 años de edad no solo impactó al espectáculo nacional, cuyas figuras le han dedicado sentidos mensajes, sino también a los usuarios de redes sociales, muchos de ellos seguidores de sus programas de aventura.

En ese contexto, algunos de ellos están recordando antiguos videos para recordar al periodista, fallecido a causa de un infarto agudo al miocardio mientras estaba en su domicilio.

Todo sobre Claudio Iturra

Un registro que reflotó en las plataformas consiste en un íntimo monólogo del comunicador. Hablándole a la cámara —como si ella representara a sus admiradores—, el conocido aventurero relató una conversación personal con su madre, la misma que estuvo junto a él durante sus últimos minutos de vida.

"Siento que te vas a ir antes que yo"

Fiel a su estilo cercano, Iturra comenzó señalando que "no hay que tener miedo en la vida (...) No tengo miedo a morirme, no tengo miedo a la muerte. ¿Les digo lo que me pasa? Esto ya es como que casi nos estuviéramos tomando una cerveza juntos...".

Mientras miraba a su alrededor, buscando las palabras para graficar su recuerdo, agregó: "La otra vez estaba conversando con mi mamá... les voy a contar algo personal. Yo nunca cuento cosas personales".

"Ella me dijo 'siento que te vas a ir antes que yo'. Y es algo que siempre he pensado, nunca se lo había dicho. Le dije 'mamá, yo siento lo mismo'", refiriéndose al presentimiento compartido de que el hijo fallecería antes que la madre, tal como sucedió.

Claudio Iturra (Instagram)

"He vivido mucho, entonces vivo sin miedo"

Después de relatar esa íntima conversación, Claudio continuó: "He vivido mucho, pero mucho. Yo creo que he vivido lo que una persona normal puede vivir en 70, 80 vidas".

"He vivido mucho, entonces vivo sin miedo. Que venga la vida, la vida es linda. Después vendrá... yo creo en la reencarnación... después vendrá otra vida, y otra vida, y otra vida, y otra vida", insistió.

El video termina con Iturra resumiendo lo extrema que ha sido su vida: "Me han puesto metralletas en la cabeza, me han tratado de sacar del auto piratas de tierra... Me he metido al centro de operaciones de Al Qaeda, Al Qaeda poh' hue... Y me meto y digo 'vamos'. Tengo muchas historias lindas que contar y vivo sin miedo, es lo que me apasiona".