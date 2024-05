"Tengo mis pantalones bien puestos": Ak4:20 niega haberle sido infiel a Ignacia Antonia

14 may. 2024 - 09:05 hrs.

A comienzos de mayo, la reconocida influencer chilena Ignacia Antonia confirmó estar en una relación con el artista urbano Bastián Demonte, más conocido como AK4:20.

Solo días después del anuncio del nuevo romance, comenzaron a surgir una serie de rumores que indicaban que el oriundo de Talca le había sido infiel a la influencer con la conocida cantante mexicana Yeri Mua.

En concreto, se viralizaron unas supuestas capturas de pantalla en que la mexicana acusaba interés de Ak4:20 hacia ella.

Ak4:20 e Ignacia Antonia (Intagram)

"Tengo mis pantalones bien puestos"

El mismo AK4:20 salió a desmentir el rumor y negó haberle sido infiel a Ignacia Antonia.

"La vida gira. Aprendí a no confiar en nadie, cualquiera puede decir lo que quiera, hablar e inventar lo que sea de relación o vida. Anda tú a ver que te la creas", partió diciendo en una selfie que compartió mediante sus historias de Instagram.

En el posteo, aclaró que "soy hombre y tengo mis pantalones bien puestos. No fallaría a la mujer que tengo a mi lado".

El intérprete de "Me arrepentí", también mencionó que "si antes alguien habló conmigo, bien, está súper. No hay nada de malo en ello, pero hace un mes estoy feliz. Nada puede arruinarlo".

La presunta infidelidad también fue desmentida por la otra involucrada, Yeri Mua, quien señaló que las capturas de pantalla que se compartieron son falsas.

Yeri Mua (Instagram)

"Las supuestas capturas que se están ventilando son fake, yo soy de México y mi vida está acá. No me he mentido en ninguna relación ajena ni nada", dijo.

Posteriormente, la influencer reclamó diciendo: "No sé con qué afán me quieren relacionar de manera negativa con personas que no conozco".