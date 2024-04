"Me frustré": Las dificultades que ha enfrentado Sabrina Sosa para convertirse en madre por segunda vez

08 abr. 2024 - 13:10 hrs.

La modelo trasandina, Sabrina Sosa, quien es madre de un niño, Gaspar, junto a su expareja Claudio Valdivia, anhela agrandar su familia.

Así lo contó a Las Últimas Noticias (LUN) la argentina, quien reveló que a sus actuales 35 años, los médicos le dijeron que no se encuentra en una posición del todo favorable para tener otro hijo.

El sueño de Sabrina Sosa

Luego de que le ordenaran realizarse un recuento folicular para conocer su reserva de ovarios, se enteró de que no tiene menos de la mitad de la "buena cantidad" que una mujer en etapa fértil debería tener.

"Me frustré porque no me lo esperaba. Esperé unos meses y repetí el examen terminando 2023. Salió un poco mejor: tenía 3 folículos antrales en cada ovario (le habían salido 0 en el primer examen), pero lejos de los 10 que se considera una muy buena cantidad", reveló.

De todas formas, Sosa aclaró que en el segundo examen, "mejoró el panorama", y nuevamente fue al médico, quien le dio auspiciosas noticias, aunque debe tomarlas con cautela.

"Por ahora tengo que ver si mis óvulos se podrán fecundar. Podría intentar con fertilización in vitro, pero a veces son embarazos múltiples y no estoy dispuesta a eso siendo mamá soltera", enfatizó.

Y es que Sabrina Sosa, como no tiene pareja actualmente, está dispuesta a ser madre a través de procedimientos científicos como la inseminación artificial y así, cumplir el sueño de Gaspar, quien anhela en convertirse en el hermano mayor.

