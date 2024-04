"Casi me da un paro": Vale Roth revela dramático momento de pánico que pasó con su hija Antonia

02 abr. 2024 - 04:21 hrs.

¿Qué pasó?

La bailarina y exchica reality, Valentina Roth, hace pocos meses se convirtió en madre por primera vez al dar a luz a la pequeña Antonia y ha compartido con sus seguidores los primeros logros de su retoña.

No obstante, la otrora integrante de “Calle 7” recientemente reveló que pasó instantes de pánico mientras estaba en su cama junto a su hija.

Instantes de pánico

Según contó en sus redes sociales, su hija casi se ahoga con una tapa de plástico. “No les conté lo que pasó con la Antonia, casi me muero, casi me da un paro. Siempre tengo la manía de dejar por ahí las tapas de botellas, no las tapo, hasta que me pasó esto y nunca más lo haré”, partió contando.

Añadió que en ese momento “estaba como semidormida y había una tapa bajo la almohada y de repente escucho toser. Pensé que había sido por el chupete, pero era la tapa, que la tenía muy adentro”.

“Le metí la mano entera, porque se estaba ahogando, le metí la mano muy adentro. Nunca había sentido esa angustia, quedé mal, no sé cómo explicarlo, la desesperación que tuve. Pero la saqué altiro, metí la mano y chao”, relató.

No hubo secuelas

La bailarina acotó que Antonia solo “estaba con lagrimitas, pobrecita, lloró de angustia y me dio una pena, me sentí la peor mamá del mundo, imagínate una tapa que estaba debajo de la almohada, no tenía idea... menos mal tengo el sueño liviano”.

Vale Roth aseguró que ahora mantendrá todos los objetos pequeños lejos del alcance de su retoña, ya que está en una edad en la que tiende a llevarse a la boca todo lo que está en su camino.

