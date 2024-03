Robert Downey Jr. compartió la "regla de dos semanas" que tiene con su esposa Susan: Ya llevan casi 20 años casados

14 mar. 2024 - 20:06 hrs.

El reciente ganador del Premio Oscar al Mejor Actor de Reparto, Robert Downey Jr., por su rol en "Oppenheimer", dio a conocer las claves para mantener su romance.

Robert Downey Jr. se encuentra casado con la productora cinematográfica Susan Downey, desde el año 2005, y sin ir más lejos, en la noche de los Premios Oscar él le agradeció públicamente ante la audiencia.

"Me gustaría agradecer a mi veterinaria, quiero decir, a mi esposa, Susan Downey. Ella me encontró siendo una mascota gruñona y me rescató, me amó hasta devolverme la vida", expresó.

¿Cómo han logrado estar casi 20 años juntos?

Compartir la vida casi 20 años puede ser todo un desafío para las parejas, sobre todo, para los actores, quienes tienen largas jornadas de grabación que, incluso, pueden desarrollarse en diferentes países, alejando a la pareja.

Consciente de lo anterior, Robert y Susan explicaron a la revista People que practican una regla de "las dos semanas", la cual ella contó de qué se trata.

"A menudo parece demasiado larga, pero no pasamos más de dos semanas sin vernos y sin que la familia esté junta", indicó la mujer.

Esto puede significar que uno de los dos viaje hasta el lugar donde esté el otro junto a los hijos de los dos, Exton y Avri. "Preferimos ser un circo ambulante cuando podemos serlo", señaló.

En esta línea, prefieren no estresarse en buscar excusas para no cumplir la regla de las dos semanas cuando uno de los dos está en el extranjero, sino que buscar soluciones para llevarla a cabo sin especular tanto en lo que vendrá próximamente.

"Mantienes la regla básica de dos semanas y luego no intentas pensar demasiado en el futuro, porque gran parte de lo que hacemos es extrañamente impredecible", aseveró.

