El accidente casero que le cambió la vida de Sebastián Esbir, el fallecido hijo de "Miguelo"

02 mar. 2024 - 12:16 hrs.

El pasado sábado 24 de febrero falleció Sebastián Esbir Cummins, hijo del empresario Miguel "Miguelo" Esbir y la exfigura televisiva Ana María Cummins.

Sebastián, que murió a sus 32 años de edad, nació en 1991 y su vida cambió por completo cuando sufrió un accidente a sus 3 años de vida.

Cayó a la piscina de su casa

En 2021, "Miguelo" comentó detalles del trágico accidente que sufrió su hijo, producto del cual quedó con parálisis cerebral.

En un programa de Canal 13, el intérprete de "Filo contigo" contó que cuando apenas era un niño, su hijo cayó a la piscina de su casa. Considerando la cantidad de tiempo que estuvo bajo el agua sin que alguien se percatara, fue diagnosticado con un grave daño neurológico.

Miguelo y su hijo Sebastián (Instagram)

"Un día me llaman al teléfono de mi oficina y me dicen que Sebastián había tenido un accidente. Era el mes de noviembre. Ahí comenzó otra vida, otro cuento, otra historia, para todos nosotros", confesó.

El accidente significó un vuelco rotundo en la vida de la familia Esbir Cummins. "Ahí empezó lo más duro, que ojalá a nadie en el mundo le toque lo que me tocó a mí, que es el accidente de un hijo", relató el exparticipante del recordado reality Pelotón.

"Me quedé como un mes en el pasillo de la clínica. Tengo momentos medios borrados. Cuando abrió los ojos por primera vez y me reconoció, yo estaba muy alegre, pero iba a quedar con secuelas. No importa, la cosa es que está viviendo", recordó en esa oportunidad.

La nueva vida que inició la familia

Para llevar a cabo la rehabilitación, en ese entonces, se trasladaron durante un largo periodo a Cuernavaca, en México, donde Sebastián fue operado. Luego, tuvieron que enfrentarse a la nueva rutina tras volver a casa.

"Vivimos otra etapa cuando llegó a la casa. Un regimiento de gente que lo ayudaba. Fue algo fuerte (...) Me rebelé. ¿De qué Dios me estás hablando? Pero al que le pasó el accidente fue a él, no a ti, entonces no tengo derecho a juzgarme tanto. Y vamos saludándolo y besándolo, 'aprovéchalo', me decía a mí mismo", confesó el cantante en esa oportunidad.

En la entrevista que brindó en 2021, cuando Sebastián tenía 30 años, "Miguelo" señaló que su hijo era "un niño muy valiente, porque ha crecido su cuerpo así también, entonces yo pienso como papá que él se ha comido los propios dolores físicos en su crecimiento. Es un niño que tiene una mirada feliz".

