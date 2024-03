¿Quién es María Becerra? Conoce la edad y la trayectoria de la cantante que abrirá la ultima noche del Festival de Viña

01 mar. 2024 - 12:10 hrs.

Este viernes se llevará a cabo la sexta noche del Festival de Viña del Mar 2024, la que tendrá la particularidad de contar con la presentación de dos exponentes de la música argentina: Trueno y María Becerra.

Mientras que la presentación de Trueno será la encargada de cerrar el evento, María Becerra será quien realice el show de apertura de la última noche de festival.

¿Quién es María Becerra?

Conocida por su estilo único que combina el trap y el reggaetón, con el rap, R&B, e incluso, toques de salsa, María Becerra, la joven cantante argentina de 24 años (recién cumplidos en febrero), ha sabido a conquistar a millones de fans en todo el mundo con su talento y carisma, consolidándose como una sensación en la escena musical urbana.

AFP

Su nombre completo es María de los Ángeles Becerra y nació el 12 de febrero de 2000 en la ciudad de Quilmes, al sur de Buenos Aires, Argentina. Partió su carrera en 2019 al publicar su primer trabajo musical, ganando notoriedad rápidamente gracias a su habilidad para fusionar ritmos pegajosos con letras que hablan sobre amor, desamor y empoderamiento.

Los inicios de María Becerra como youtuber

Con tan solo 12 años, María comenzó a crear contenido para Facebook, plataforma en la que obtuvo una gran popularidad, subiendo covers de canciones y videos tipo castings que realizaba para distintas teleseries juveniles.

Es así que, según reportó Vogue, en 2015 publicó un monólogo tipo parodia que recibió más de un millón de vistas en pocas horas, lo que la impulsó a crear su propio canal de YouTube, donde comenzó a subir videos de canto, vlogs y tutoriales de baile, y desde ahí despegó su carrera.

En los años posteriores, su canal crecería a tal nivel que María optó por dejar la escuela para dedicarse a sus videos a tiempo completo. “Tenía diecisiete años, ganaba plata haciendo videos y el colegio me sacaba mucho tiempo. Tuve que abandonarlo porque no podía con las dos cosas. A mi familia y a mí nos servía mucho el dinero y no podía darme el lujo de perder esa oportunidad”, dijo en conversación Infobae.

Más adelante, gracias al gran recibimiento que tenía su contenido, recibió una nominación a los Nickelodeon Kids' Choice Awards en la categoría de “Youtuber favorito”, además, en 2019, uno de sus videos se convirtió en el más visto del año en la Argentina, según un informe de YouTube Rewind.

Su consolidación en la escena musical

A los 19 años, Becerra abandonó YouTube para enfocarse en su carrera musical, lanzando su primer EP, 222, el que contó en su versión extendida con canciones originales, como: "Tu lady"; "Nada de amor"; y "Dime cómo hago". Esta última la hizo debutar en el listado de Billboard Argentina Hot 100.

A lo largo de su carrera musical, María Becerra ha colaborado con reconocidos artistas como Tini Stoessel, Cazzu, Khea, y Totoy El Frio, entre otros.

Asimismo, su participación en sencillos como "High" y "Acaramelao" han acumulado millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify.

Además, con millones de seguidores en redes sociales, María Becerra se posiciona como una de las artistas latinoamericanas más influyentes de la nueva generación y un referente indiscutible del género urbano en Argentina.

Por último, su pareja, el cantante trasandino J Rei, con quien se encuenta comprometida, hizo noticia durante los últimos días luego de viajar 18 horas en auto para llegar a Viña del Mar a apoyar a María. "Decidí irme manejando hasta Chile, hasta Viña del Mar, que ahí está mi amor.", comentó en sus redes sociales.

Todo sobre Festival de Viña