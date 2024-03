Sacó risas a algunos y otros esperaban más: Las reacciones al show de Sergio Freire en Viña 2024

Después de la aplaudida presentación de Los Bunkers, el humorista Sergio Freire se tomó el escenario para reír a toda la Quinta Vergara.

La rutina del comediante género división en redes sociales, con algunos usuarios criticando al humorista, mientras otros lo celebraban.

Algunas personas señalaron que los chistes de Freire no les causaron tanta risa como en rutinas pasadas, en específico comparándolo con su desempeño el año 2018 en el certamen.

Otros celebraron al comediante por sus bromas, diciendo que su rutina los había hecho reír hasta el momento.

Hasta el momento no me he reído

Me gusta freiré pero está Fome ….