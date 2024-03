"Me pidió ayuda": La historia de la salvavidas que asistió a Naya Fácil en su piscinazo como embajadora del Festival

29 feb. 2024 - 21:55 hrs.

Naya Fácil se lanzó este jueves 29 de febrero el piscinazo, tras ser escogida como embajadora del Festival de Viña del Mar 2024.

Un lanzamiento particular, debido a que la influencer apenas se sumergió de frente en la piscina, ya que como ella mismo explicó, no sabe lanzarse piqueros ni nadar.

"Me pidió ayuda"

Por lo anterior, estuvo todo momento asistida por una salvavidas, llamada Antonia Parraguez, a quien la influencer conoció en una de las actividades ligadas a la organización de la premiación.

Al medio ADN.cl, Parraguez contó cómo fue que se creó el lazo con la influencer. "Cuando ella fue a la actividad de la playa del deporte Viña del Mar a juntar basura y también a jugar a la pelota, tuvimos que esconder a la Naya porque la gente era una locura", partió diciendo.

Naya Fácil y Antonia

"Ella entró a nuestra caseta donde trabajamos, así que ahí ella me vio después cambiándome de ropa, poniéndome la polera de salvavidas, y me dijo que necesitaba a alguien, porque le daba miedo el tema de la piscina. Entonces me pidió ayuda y yo por supuesto le dije que sí", añadió.

Antonia reveló que a Naya le "daba mucho miedo tirarse un piquero, entonces ella se puso en el lugar de la piscina donde no es tan hondo, y ahí la idea era que se tirara así como un mini piquero desde el agua, porque la idea y lo principal, más allá del show, es que ella no se hiciera daño y no se lastimara".

