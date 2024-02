"¡Qué la chingada!": El reclamo de Fher de Maná contra el tiempo que le dieron en el Festival de Viña en pleno show

27 feb. 2024 - 23:29 hrs.

El cantante Fher de Maná, pese a las dificultades de su voz, arrasó con su espectáculo en el Festival de Viña del Mar, interpretando las canciones más populares de su repertorio.

La banda, al igual que todos los artistas que se presentan sobre el escenario, tienen un tiempo delimitado para realizar su espectáculo, con el objetivo de que se cumpla la pauta establecida.

El reclamo de Fher

En este contexto, Fher subió a una fanática al escenario, de nombre Heidi, quien le pidió que cantara "El Reloj Cucú", canción que ellos no tenían presupuestada en su setlist.

Fher

Por lo anterior, no ocultaron que esto podría traerles problemas. De hecho el mismo Fher expresó, "a ver si no nos corren los del Festival, porque nos dijeron: ¡No, qué el tiempo!' ¡Qué la chingada!... A Maná, cabrón. No mamen".

El público comenzó a pifiar esta determinación de la producción, apoyando así a Maná, quienes interpretaron igual la canción mencionada anteriormente.

¿A qué hora empieza el Festival de Viña 2024?

A diferencia de años anteriores, el Festival de Viña del Mar adelantará su inicio, puesto que comenzará a las 21:20 horas.

Cabe mencionar que los últimos años partía a las 22:00 horas o, incluso, minutos después.

¿Qué radios transmiten el Festival de Viña del Mar?

La versión 2024 del Festival será transmitido por ADN Radio (frecuencia 91.7 en Santiago) y Radio Pudahuel (90.5 en Santiago), ambas pertenecientes al grupo Prisa Media.

La parrilla completa del Festival de Viña

La nueva edición del Festival de Viña del Mar se realizará desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo de 2024. La parrilla es la siguiente:

Domingo 25 de febrero:

Alejandro Sanz

Alison Mandel (humor)

Manuel Turizo

Lunes 26 de febrero:

Andrea Bocelli

Javiera Contador (humor)

Miranda!

Martes 27 de febrero:

Maná

Luis Slimming (humor)

Men At Work

Miércoles 28 de febrero:

Mora

Lucho Miranda (humor)

Anitta

Jueves 29 de febrero:

Los Bunkers

Sergio Freire (humor)

Young Cister

Viernes 1 de marzo:

Maria Becerra

Alex Ortiz (humor)

Trueno

