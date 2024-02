"Tito Larraín llegando a salvar la rutina": Los memes que dejó la presentación de Javiera Contador en Viña 2024

27 feb. 2024 - 01:05 hrs.

La actriz y comediante chilena, Javiera Contador, tuvo una deslucida presentación en el Festival de Viña del Mar, convirtiéndose por poco en la primera víctima del "monstruo".

Quien salvó del fracaso a Contador fueron sus compañeros de elenco de la serie "Casado con Hijos", quienes al sumarse a su espectáculo lograron sacar risas del público.

No obstante, esto no fue suficiente para atraer a la audiencia que ya no se estaba riendo de sus chistes, retirándose sin ningún premio de la Quinta Vergara.

Los televidentes fueron también partícipes de este alicaído show, opinando en redes sociales sobre el espectáculo con divertidos memes.

Los memes que se pueden encontrar en redes sociales

Los principales memes que podemos ver en internet tienen que ver con el gesto que hicieron sus colegas de "Casado con Hijos", quienes lograron salvarla de ser devorada por el "monstruo".

Tito Larraín llegando a salvarle la rutina a Javiera Contador #Vina2024 pic.twitter.com/5o8SRv4Ap2 — Edu (@EduardoFnz) February 27, 2024

JAJAJAJAJAJAJAJA weón', la salvada que le dieron a Javiera contador con "Casado con hijos" es como esto: pic.twitter.com/JSNROWBmdz — ®Steve GL. (@Mr_stevecorp) February 27, 2024

la javiera contador tratando de salvar su rutina por todas partespic.twitter.com/vjRJovBbrx — javiera 🏹 (@suncitylouis) February 27, 2024

El ingreso de Casados con Hijos a la rutina de Javiera Contador me demuestra que es mejor tener amigos a que cualquier wea pic.twitter.com/9MHqLRQL7q — koku (@danikoku) February 27, 2024

Tito Larrain, el nacho y la titi juntando a casado con hijos pa salvar a javiera contador #viña2024 pic.twitter.com/DjtfV22kMv — Emilio (@Eslayier) February 27, 2024

¿A qué hora empieza el Festival de Viña 2024?

A diferencia de años anteriores, el Festival de Viña del Mar adelantó su inicio, puesto que comienza a las 21:20 horas.

Cabe mencionar que los últimos años partía a las 22:00 horas o, incluso, minutos después.

¿Qué radios transmiten el Festival de Viña del Mar?

La versión 2024 del Festival será transmitido por ADN Radio (frecuencia 91.7 en Santiago) y Radio Pudahuel (90.5 en Santiago), ambas pertenecientes al grupo Prisa Media.

La parrilla completa del Festival de Viña

La nueva edición del Festival de Viña del Mar se está realizando desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo de 2024. La parrilla es la siguiente:

Domingo 25 de febrero:

Alejandro Sanz

Alison Mandel (humor)

Manuel Turizo

Lunes 26 de febrero:

Andrea Bocelli

Javiera Contador (humor)

Miranda!

Martes 27 de febrero:

Maná

Luis Slimming (humor)

Men At Work

Miércoles 28 de febrero:

Mora

Lucho Miranda (humor)

Anitta

Jueves 29 de febrero:

Los Bunkers

Sergio Freire (humor)

Young Cister

Viernes 1 de marzo:

Maria Becerra

Alex Ortiz (humor)

Trueno

Todo sobre Festival de Viña