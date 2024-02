"Soy yo intentando salvar el semestre": La mixta reacción en redes ante presentación de Javiera Contador

Después de la aplaudida presentación de Andrea Bocelli, se presentó en el escenario de la Quinta Vergara la humorista Javiera Contador.

Su rutina generó reacciones mixtas tanto en la audiencia como en los usuarios de redes sociales, que se debatieron ante la complicada presentación de la comediante.

Mientras algunas personas criticaron fuertemente los chistes de la humorista, otros se mostraron triste sante el mal recibimiento que tuvo su rutina.

pero javiera contador no modula y habla dm rápido + la están pifiando no puedo esto me da dm pena pic.twitter.com/EAyduziB72