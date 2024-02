Recibió pifias hace pocas semanas: ¿Qué humorista se presenta hoy en el Festival de Viña?

26 feb. 2024 - 08:35 hrs.

Este lunes 26 de febrero se desarrolla la segunda jornada de la 63° versión del Festival de Viña del Mar, evento que se extenderá hasta el viernes 1 de marzo.

Una de las novedades de esta edición es que se adelantó el horario de inicio del Festival para las 21:20 horas.

Al igual que la noche inaugural, este lunes habrá dos shows musicales, uno a cargo del tenor italiano Andrea Bocelli y el espectáculo de cierre que realizará el dúo argentino Miranda!. En el humor, en tanto, una comediante nacional tendrá la misión de hacer reír al Monstruo.

¿Qué humorista se presenta hoy en el Festival de Viña?

La humorista que se presenta este lunes 26 de febrero en el Festival de Viña del Mar es la actriz Javiera Contador.

La comediante, que debutó en el certamen el año 2020, pisará la Quinta Vergara solo semanas después de haber sido pifiada en el Festival de Coihueco, instancia tras la cual quedó llorando, según reconoció.

Cuando ocurrieron las pifias el día 27 de enero, el hecho pasó inadvertido y fue recién una semana antes de la presentación de Javiera Contador en el Festival de Viña que hizo público.

Javiera Contador (Aton)

"Esto pasó hace mucho tiempo y cuando fue, a fines de enero, pensé que iba a salir al día siguiente y no salió. Y una semana antes de Viña, salió", detalló durante la conferencia de prensa previa a su presentación.

"Es parte de la vida. Que no funcione una pega siempre es malo, a todos les pasará en sus respectivos trabajos, pero eso para mí no define años de trabajo ni la cantidad de show que se hacen. Es un mal paso y hay que salir a buscar nuevas estrategias", añadió.

Respecto a si modificó su rutina después de esa experiencia, la protagonista de "Casado con Hijos" reveló que constantemente ajusta su presentación.

"Uno no se cuestiona toda la carrera, sino el momento. Me afectó bastante, pero no para cuestionar toda la rutina, que han sido en más de 300 presentaciones. Es un gran aprendizaje", acotó.

