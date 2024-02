Matilde Bonasera revela que tiene casi tres meses de embarazo: "Fue una grata sorpresa"

18 feb. 2024 - 08:30 hrs.

A mediados de enero, la modelo argentina, con pasado en programas televisivos, Matilde Bonasera entregó detalles de su nueva vida tras radicarse en el sur del país en junio del 2022.

Ahora, tan solo unas cuantas semanas más tarde, reveló que tiene casi tres meses de embarazo, una noticia que, pese a ser sorpresiva, le causó una gran alegría.

Cabe recordar que tras el fallecimiento de quien fuera su pareja en 2021, luego de un accidente de tránsito, Matilde volvió a enamorarse y hoy su nueva pareja es Matías Araya, ingeniero en prevención de riesgos, quien es el padre del bebé que espera.

Instagram (@matildebonaseraof)

“Fue una grata sorpresa”

En conversación con Las Últimas Noticias, comenzó asegurando que “en medio de todo lo que está pasando en Chile, es rico recibir este tipo de noticias, estoy contenta, no puedo más de la emoción”.

“Para ser sincera, no me esperaba quedar embarazada, pero esto lo recibo con mucha alegría. Fue una grata sorpresa, porque no tenía ni idea que estaba encinta. En el primero que tuve (Kilian, su hijo de 6 años) me sentí rara, sufrí náuseas y vómitos. Pero en esta oportunidad nada de eso me ha ocurrido”, explicó.

Junto con lo anterior, aclaró que no esperaba quedar embarazada. “Había conversaciones (con su pareja), pero nada claro. Lo que pasa es que yo he sufrido tanto con la condición de Kilian (quien tiene TEA), que una queda con un poco de miedo”, sostuvo.

“Entonces, por años, me negué a esa posibilidad, por lo complicado que es la crianza, sumado a tener a un niño con una condición especial. A pesar de eso, lo habíamos hablado con mi pareja para ponernos en campaña más adelante. El tema es que ocurrió antes por un olvido”, puntualizó.

“Me olvidé de llevar las pastillas”

En cuánto a por qué quedo embarazada, detalló a LUN que “estaba tomando pastillas anticonceptivas y fuimos junto a mi pareja a un viaje. Era el matrimonio de un primo de él. Y bueno, yo me olvidé de llevar las pastillas. ¡Por culpa de ese casamiento, quedé embarazada, jajajá!”.

“Lo único que puedo decirles a las mujeres es que no se confíen si no quieren niños. Yo me descuidé y pasó, pero estoy súper contenta con esta sorpresa”, manifestó.

Por último, reiteró que se encuentra “feliz por la sorpresa. Cuando supe de mi embarazo le dije a mi hijo y él quedó muy contento. Le habla a la panza, está esperando a su hermanito o hermanita. Mi pareja está ansioso, algo estresado por cumplir en todos lados. De hecho, ni siquiera desea hacer eso de esperar por saber la revelación de sexo, él quiere saberlo apenas se pueda. Lo veo feliz”.

