"No veo un cambio": Karen Paola se sinceró en 'La Cabaña' sobre el quiebre en la relación con su madre

27 en. 2024 - 00:45 hrs.

Nuevas duplas de famosos llegaron hasta el Cajón del Maipo como invitados a un nuevo episodio del docushow de Mega, "La Cabaña", donde abordaron distintos aspectos de su carrera y de su vida personal.

En esta oportunidad fueron Karen Paola, Gianella Marengo, Yamila Reyna y Claudio Olate quienes participaron durante todo un fin de semana de una serie de dinámicas guiadas por Karen Doggenweiler, animadora del espacio.

Karen se sincera sobre la relación con su madre

Durante "La Fogata de la Verdad", la exchica "Mekano" se refirió al difícil momento que atravesó al ser víctima de abuso sexual durante su niñez y parte de su adolescencia.

"Durante toda mi vida lo escondí por miedo, vergüenza, eran muchas cosas. Al final me di cuenta de que yo no soy ese episodio de mi vida, eso no me define, para eso tuve que renacer", expresó Karen.

Karen Bejarano en "La Cabaña".

Tiempo atrás, la cantante chilena dio a conocer que debido a esta traumática experiencia se alejó de su madre, ya que no recibió el apoyo que esperaba de su parte.

Al respecto, señaló que "han pasado un par de años ya desde el momento en que nosotras nos distanciamos y no veo un cambio por parte de la otra persona".

Asimismo, agregó que "no estoy buscando culpables, ni siquiera respuestas (…) Si yo no fuera mamá, quizá sería distinto, pero como lo soy, para mí es impensado no apoyar a mi hijo en una situación así".

Consultada por Yamila Reyna sobre las posibilidades de perdonar a su progenitora, Karen fue tajante al decir que "no quiero tener una relación con alguien que sigue teniendo una relación con la persona que me abusó".

