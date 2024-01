Conoce la edad, qué estudió y a qué se dedica Nicolás Solabarrieta antes de entrar a un reality show

28 en. 2024 - 18:15 hrs.

Con altos y bajos, la pareja de periodistas compuesta por Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta se ha convertido en una las más duraderas del espectáculo nacional, con más de dos décadas de matrimonio.

Fruto de la relación, tuvieron tres hijos: Iñaki, Maite y Nicolás, siendo este último el mayor y el que más notoriedad pública ha alcanzado, sobre todo luego de ingresar a un reality show.

¿Quién es Nicolás Solabarrieta?

Nicolás Imanol Alberto Solabarrieta Vergara nació el 24 de agosto de 1996, por lo tanto, tiene 27 años actualmente. Él y sus hermanos han demostrado ser apasionados por el deporte, al punto de que consiguieron becas en Estados Unidos por su talento.

En el caso de Nicolás, se interesó por el fútbol y comenzó su carrera en las inferiores de la Universidad Católica. Luego, fue becado para estudiar y jugar en la Universidad de Albany, en Nueva York, por lo que dejó Chile para cumplir su sueño.

Nicolás Solabarrieta junto a sus padres/Instagram

El joven logró destacar dentro del fútbol universitario estadounidense, siendo parte de equipos como Long Island, FC Tucson y Reading United. Además, se graduó de Ingeniería Comercial en la casa de estudios.

En 2019, confirmó su llegada al Tacuarembó de Uruguay, siendo este su primer contrato a nivel profesional. Sin embargo, la aventura solo duró un año, ya que en 2020 firmó por el club chileno Palestino.

Nicolás Solabarrieta/Instagram

Tras varios cambios en nuestro país, se fue a un equipo de la cuarta división italiana, el Seravezza Calcio. En junio de 2023 abandonó dicha escuadra y en septiembre oficializó su retiro del fútbol.

En ese entonces, declaró que tomar la decisión fue difícil y que había perdido la motivación.

"Mi carrera estuvo marcada por el prejuicio. Se me cerraron puertas por ser yo, por ser hijo de, sin darme oportunidad de mostrar mis condiciones", apuntó.

No todo es fútbol

Por otra parte, a pesar de haber dicho que no le gustaba tanto la televisión como a sus padres, Nicolás se convirtió en uno de los participantes de un reality de Canal 13, donde no pasó desapercibido. Durante el encierro no solo se ganó el cariño del público, sino también de su compañera, Valentina Torres, con quien comenzó una relación.

Actualmente, Nicolás es todo un influencer, suma más de 400 mil seguidores en Instagram y tiene su propia marca de ropa deportiva llamada "TROS".

"La moda siempre me ha gustado, ahora es la pasión que va a llenar el vacío que me dejó el fútbol. Mi manera de vestir es una forma de expresarme, es una expresión diaria... Estoy haciendo una transición a este nuevo mundo, el de la moda y el modelaje", señaló hace un tiempo a LUN.

